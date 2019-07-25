طارق سليمان: الشناوي تسلم الراية من الحضري.. ولدينا "بطولة" أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق استطاع أن يكون البديل الأمثل للحارس المخضرم عصام الحضري.

مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، قال في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"الشناوي الآن تسلم الراية من الحضري بعدما شارك مع المنتخب المصري في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية".

وأضاف :"مستوى الشناوي كان مميزًا على الصعيد العالمي والقاري مع المنتخب المصري رغم تواجد حاليًا حراس مرمى جيدين سواء محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد الشناوي".

وتابع :"تحدثت مع الشناوي قبل بداية الأمم الأفريقية وأخبرته بأنه سيكون له دور كبير مع المنتخب المصري نظرًا للمستوى الذي قدمه رفقة الأهلي قبل توقف مسابقة الدوري".

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وحول تدعيم مركز حراسة المرمى، قال :"حاليًا لا احتاج لتدعيم مركز حراسة المرمى، أمتلك حراس مرمى مميزين سواء كان الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي بجانب الشباب أحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير".

وعن مباراة الزمالك في قمة الجولة الأخيرة بالدوري، أنهى :"أمامنا بطولة يوم الأحد القادم، صحيح نجحنا في التتويج بالدوري لكن نطمح للفوز ببطولة جديدة وهو تخطي الزمالك".

الأهلي استطاع مساء أمس الأربعاء أن يتوج باللقب الـ41 في مسيرته بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف مقابل ثلاثة ليصبح الفارق بينه وبين منافسه المباشر الزمالك خمس نقاط قبل جولة من النهاية.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.