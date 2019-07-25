يوسف: الأهلي يتميز بـ"التوازن".. ومباراة الزمالك مهمة "حتى لو ودية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر خاض موسم صعب نظرًا للتحديات والاتهامات التي تعرضنا لها ولكننا التزمنا الصمت وابتعدنا عن الدخول في أي مهاترات، لافتًا إلى أن الفريق في النهاية استطاع تحقيق لقب الدوري ويتبقى له مباراة مهمة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.

وخلال تصريحات لقناة تايم سبورت قال يوسف: "خضنا موسم صعب، تعرضنا للضغوطات، كان لدينا هدف واحد وهو تكملة الموسم حتى النهاية والتتويج بالبطولة".

وأضاف يوسف: "كان لدي أمل في الفوز بدوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية قبل الدوري ولكن مازال أمامنا بطولة كأس مصر".

وتابع: "هذا الموسم هو الأصعب علي وتحملت الكثير من الاقاويل، أبارك لباتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق لانه كان جزء من النجاح، بدأ معنا الموسم وكان له دور بارز مع الفريق".

وبسؤاله عن مستوى حسين الشحات قال: "حسين انضم إلى الاهلي خلال انتقالات يناير، فترة كانت صعبة ومضغوطة بسبب عدد المباريات اللي كنا نلعبها كل 3 أيام، ورغبتنا في حصد الثلاث نقاط من كل مباراة".

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وواصل: "فترة الإعداد أفادت الشحات كثيرًا، انسجم أكثر مع الفريق، مستوياته ستتحسن خلال الفترة المقبلة، علينا أن نتجنب القيمة المالية للصفقة ليس هناك تقييم بالمبلغ المادي في كرة القدم".

وعن تدبيل مركزي الشحات ورمضان خلال المباراة قال يوسف: نوع من المناورة لإرباك مدافعي الخصوم".

وبسؤاله عن مستويات معلول المميزة وتسجيله اول أهداف الأهلي أمام المقاولون أجاب: "معلول يخطو بخطوات ثابتة، حابب المكان والبلد، تلقى العديد من العروض لكنه سعيد في الأهلي وبات جزء من المنظومة".

واستطرد: "معلول لديه تحد خاص بعد اسبتعاده من كأس الأمم لإثبات ذاته، لكنه لديه إدارة وتصميم إنه يظهر بشكل مميز".

واختتم يوسف تصريحاته بالحديث عن مباراة الزمالك يوم الأحد في الجولة الختامية للدوري قائلًا: "في الأهلي دائمًا ما نتميز بالتوازن عندما نتعرض لكبوة لا نترك أنفسنا للوقوع دائمًا ما نظهر بشكل ثابت، نفس الأمر عند التتويج ببطولة".

"لدينا مباراة مهمة يوم الأحد، بطولة خاصة، نرغم في ختام الدوري بنتيجة ترضي جماهير الأهلي، مباراة ليس لها أية توقعات سنلعب مباراة قوية، لم نقرر الاعتماد بعد على الأساسين أو البدلاء في المباراةلكنها مباراة مهمة حتى لو ودية، خاصة وأن الزمالك لديه تحد كبير أن يعوض جمهوره عن خسارة الدوري".