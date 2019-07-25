ليفربول ينهي جولته الأمريكية بتعادل مع سبورتينغ

ختتم ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا جولته الأمريكية بتعادله مع سبورتينغ البرتغالي 2-2 في واشنطن، ليعجز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب عن تحقيق أي فوز في رحلته الخارجية منذ تتويجه القاري.

ومن خطأ فادج لحارس ليفربول البلجيكي سيمون مينيوليه، افتتح سبورتينغ التسجيل بتسديدة بعيدة للاعب الوسط برونو فرنانديس أفلتت من يدي مينيوليه، بديل البرازيلي أليسون بيكر، إلى داخل الشباك (4).

لكن ليفربول رد في الشوط الأول بهدفين للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي (20) ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم (44)، وفي الثاني، عادل البرازيلي وندل بتمريرة حاسمة من المميز فرنانديس (53).

وكان ليفربول الذي يغيب عنه نجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعد مشاركتهما مع منتخبي بلاديهما في كأس أمم أفريقيا والبرازيليان أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو بعد تتويجهما بلقب كأس أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا”، خسر أمام بروسيا دورتموند الألماني 2-3 الجمعة، في بوسطن، ثم أمام إشبيلية الإسباني 1-2 الأحد، في إنديانا.