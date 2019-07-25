كلوب حقيقة عودة كوتينيو إلى ليفربول

استبعد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب، عودة البرازيلي فيليب كوتينو لصفوف الفريق مرة أخرى.

وقال كلوب لشبكة إي إس بي إن: “هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له، بما فيه فريقنا، ولكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة”.

هذا الصيف، انتقالات بمثل هذا الحجم غير مخطط لها لوصيف بطل الدوري الإنجليزي.

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مطلع عام 2018 مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو.

وفشل كوتينيو مع برشلونة في حجز مكان له في التشكيل الأساسي، وأخيراً كان اللاعب مثار انتقادات كبيرة ويعد من بين المرشحين للرحيل عن الفريق الإسباني.