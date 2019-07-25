المصري يواصل تدريباته قبل اختيار القائمة الأولى للاعبين

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استأنف فريق الكرة بالنادى المصرى تدريباته على ملعبه ببورسعيد بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبين لمدة يومين عقب نهاية معسكر المغلق الذي استمر أسبوعين ببرج العرب بالإسكندرية.
وأدى الفريق تدريبات صباحية ركز فيها إيهاب جلال المدير الفنى على رفع معدلات اللياقة البدنية، وأداء مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة التي تركز على القوة والسرعة والتحمل.
ثم عاود الفريق تدريباته المسائية لمدة 70 دقيقة، اشتملت علىالعديد من التدريبات البدنية الشاقة للاعبين وتقسيمهم لثلاث مجموعات، وأدى الثلاثي ايزيكال باسي وإسلام أبو سليمة ومحمد جابر مرانًا فرديًا، تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدًا لمشاركتهم مع الفريق للوصول لمستوى اللياقة البدنية المطلوبة.
وخاض رباعي حراس مرمى أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة وإيهاب العايدي، مرانًا قويًا تحت إشراف مصطفى
وكان الفريق قد أنهى المرحلة الأولى من فترة الإعداد، والتي أقيمت بالأسكندرية وخاض فيها الفريق العديد من المباريات الودية، للوقوف على مستوى اللاعبين تمهيدًا لإختيار القوام الأساسي للفريق.
وتستمر فترة الفريق فى بورسعيد لمدة أسبوع يخوض فيه مباراة ودية قبل إنطلاق المرحلة الثالثة من الإعداد فى مدينة الإسماعيلية في الثلاثين من الشهر الجاري لإستكمال فترة الإعداد.
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