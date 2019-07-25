شاهد.. وائل جمعة: تجربة تريزيجيه في أستون فيلا ستمنحه خبرة

أكد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن انتقال محمود تريزيجيه إلى صفوف استون فيلا الإنجليزي، سيمنح اللاعب فرصة للتطور. وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تجربة جديدة لتريزيجيه الذي انتقل رسميا إلي استون فيلا الإنجليزي". وواصل "فرصة جيدة للتطور وتقديم صورة مميزة للاعب المصري مثل صلاح وحجازي والنني ... بالتوفيق يا تريزي". واختتم "معلش نسيت المحمدي من التجارب المصرية في الدوري الإنجليزي بالتوفيق ليهم جميعا".

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