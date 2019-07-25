إلغاء قوائم الانتظار بالدوري الموسم المقبل

اتفق مسئولو اتحاد الكرة، على إلغاء قوائم الانتظار في الموسم المقبل2019/2020.
وقرر اتحاد الكرة أن يقيدكل نادٍ 30 لاعبًا مع بيع أو إعارة أي لاعبين زائدين عن الـ 30 لاعبًا.
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