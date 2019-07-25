إلغاء قوائم الانتظار بالدوري الموسم المقبل

اتفق مسئولو اتحاد الكرة، على إلغاء قوائم الانتظار في الموسم المقبل 2019/2020. 2019/2020. وقرر اتحاد الكرة أن يقيد كل نادٍ 30 لاعبًا مع بيع أو إعارة أي لاعبين زائدين عن الـ 30 لاعبًا. كل نادٍ 30 لاعبًا مع بيع أو إعارة أي لاعبين زائدين عن الـ 30 لاعبًا.

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