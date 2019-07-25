أكرامي: أرحل عن الأهلي في حالة واحدة فقط

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن الشرط الوحيد لرحيله عن صفوف الفريق الأحمر، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية "أؤدي دوري في الأهلي كلاعب وحارس مرمى، أنافس لحجز مكان في التشكيل الأساسي، وقد شاركت الموسم الماضي في 6 مباريات بالدوري، ولقائين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن بعد تولي لاسارتي

الإدارة الفنية عدت لدكة البدلاء ولم أشارك، وهي وجهة نظر أحترمها".

وواصل "دوري ليس مقتصر على التواجد فقط، فأنا لم أستسلم واكتفي بدوري، فأنا كابتن الفريق ومازال لدي شغف وطموح للعب والمشاركة، ولم أصل لمرحلة الاكتفاء بما حققته".

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وأوضح "التواجد على دكة نادي بحجم الأهلي، أمر كبير،

ولكن يجب أن تعلم الأجيال الجديدة أن ذلك لا يمنعك من تحقيق طموحاتك".

وعن رحيله عن النادي الأهلي أشار إلى أن الفريق الأحمر هو بيته، وحقق فيه كل تاريخه وألقابه ،وإذا تواجد في الملعب سيقدم كل ما لديه، وإذا كان إحتياطيًا فسيقوم بدوره كقائد لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم.

واختتم "أرحل عن الأهلي في حالة واحدة فقط، وهي أن يقرر النادي إنه ليس بحاجة لجهودي، في الوقت الذي أكون فيه مازالت أطمح للتواجد في الملاعب".