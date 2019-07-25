الزمالك يخطر اتحاد الكرة برفضه إرسال بطاقة كهربا الدولية

كشف مصدر باتحاد الكرة،أن الزمالك أرسل خطابًا رسميًا للجبلاية، يرفض خلاله إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعمكهربا لنادي أفيس البرتغالي.
وقال المصدر،إن اللاعب ليس أمامه حلول إلامحاولة استخراج بطاقة مؤقتة لكنه سيكون معرضًا لعقوبة الإيقاف لفترة قد تصل إلى 4 شهور نتيجة التوقيع لنادي وعقده ممتد مع نادٍ آخر.
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