الزمالك يخطر اتحاد الكرة برفضه إرسال بطاقة كهربا الدولية

كشف مصدر باتحاد الكرة،أن الزمالك أرسل خطابًا رسميًا للجبلاية، يرفض خلاله إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا لنادي أفيس البرتغالي. كهربا لنادي أفيس البرتغالي. وقال المصدر،إن اللاعب ليس أمامه حلول إلا محاولة استخراج بطاقة مؤقتة لكنه سيكون معرضًا لعقوبة الإيقاف لفترة قد تصل إلى 4 شهور نتيجة التوقيع لنادي وعقده ممتد مع نادٍ آخر. محاولة استخراج بطاقة مؤقتة لكنه سيكون معرضًا لعقوبة الإيقاف لفترة قد تصل إلى 4 شهور نتيجة التوقيع لنادي وعقده ممتد مع نادٍ آخر.

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