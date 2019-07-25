شاهد.. أحمد حسن يوجه رسالة إلى حجازي

وجه أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني. وقال حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ألف سلامة عليك يا حجازي طول عمرك راجل وإن شاء الله ترجع بسرعة وأحسن من الأول ربنا معاك". وإن شاء الله ترجع بسرعة وأحسن من الأول ربنا معاك". وكان أحمد حجازي أجرى أمس الأربعاء، عملية ناجحة لإزالة عظمة زائدة في الكاحل.

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