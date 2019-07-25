سليمان: محمد الشناوي تعرض لضغوط.. وبطولة الدوري كانت صعبة

أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تعرض للعديد من الضغوط خلال الموسم.
وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية "نراهن دائمًا على شخصية لاعبي الأهلي، وقدرتهم على تحمل الضغوط داخل الفريق".
وتابع "محمد الشناوي يملك شخصية قوية، وتعرض للعديد من الضغوط، ولكننا نراهن دائما على شخصية اللاعبين المتواجدين في الأهلي وقدرتهم على تحمل أي ضغط".
وأردف "أي لاعب في الأهلي يتعرض للضغوط، وهو ما يميز لاعبي الفريق الأحمر".
وواصل "الأهلي جاء من بعيد هذ الموسم لكي يتوج بلقب الدوري، فقد كنا في مراكز متأخرة اثناء البطولة الأفريقية ولكننا تمكنا من العودة، وكانت بطولة صعبة ومرهقة".
ووجه سليمان التهنئة إلى مجلس إدارة الأهلي ولاعبيه والجهاز الفني ،على التتويج ببطولة الدوري الممتاز، بشكل رسمي.
واختتم "احتفلنا بالدوري بالأمس، ولكن سنبدأ الإعداد للبطولة المقبلة".
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