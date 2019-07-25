الأهلي ينعى محمود علام المدير التنفيذي السابق

نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي، ببالغ الحزن والأسى المغفور له – بإذن الله – اللواء محمود علام المدير التنفيذي الأسبق للنادي الذي وافته المنية اليوم الخميس. محمود علام المدير التنفيذي الأسبق للنادي الذي وافته المنية اليوم الخميس. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون». رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون». وكان علام قد شغل منصب المدير التنفيذي للأهلي في عهد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق بجانب محمود طاهر رئيس النادي السابق.

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