لجنة الحكام تعلن مواعيد الكشف الطبي للحكام للموسم الجديد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مواعيد وأماكن الكشف الطبي للحكام في الموسم الجديد 2019/2020. وجاءت المواعيد كالتالى: ٢٩ يوليو .. حكام قنا والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد الكشف بالقاهرة وحكام الدقهلية في طنطا. ٣٠ يوليو .. يكشف حكام المنيا والأقصر وسوهاج بالقاهرة والشرقية والمنوفية بالغربية. ٣١ يوليو .. يكشف حكام الجيزة وأسوان بالقاهرة وحكام الغربية بالغربية. Advertisements ١ أغسطس .. يكشف حكام الجيزة والسويس بالقاهرة وحكام البحيرة ودمياط بالغربية. بالغربية. ٤ أغسطس يكشف حكام الإسماعيلية والقليوبية بالقاهرة وحكام الإسكندرية بالغربية. ٥ أغسطس يكشف حكام بورسعيد وسيناء بالقاهرة وحكام مرسي مطروح وكفر الشيخ بالغربية. ٧ أغسطس يكشف حكام القاهرة بمركز الطب الرياضي باستاد القاهرة. ١٨و١٩ يكشف حكام القاهرة في استاد القاهرة وحكام طنطا بالغربية.

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