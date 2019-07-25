رياضة | القمة تؤجل الإعلان عن صفقات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة تؤجل الإعلان عن صفقات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تأجيل الإعلان عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم، لحين الانتهاء من مسابقة الدوري العام.

ويأتي رفض الأهلي، الكشف عن الصفقات بالوقت الحالي لرغبتهم في فرض السرية والتركيز على لاعبي الفريق، لتحقيق الفوز على الزمالك، بالجولة الأخيرة.