رياضة | القمة تؤجل الإعلان عن صفقات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة تؤجل الإعلان عن صفقات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تأجيل الإعلان عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم، لحين الانتهاء من مسابقة الدوري العام.
ويأتي رفض الأهلي، الكشف عن الصفقات بالوقت الحالي لرغبتهم في فرض السرية والتركيز على لاعبي الفريق، لتحقيق الفوز على الزمالك، بالجولة الأخيرة.
وكان الأهلي نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري العام بعد الفوز على ذئاب الجبل بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.
ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.