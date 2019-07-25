رياضة | موعد اختبارات الناشئين في الأهلي

اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي تنتهي اليوم الخميس بعد أن استمرت لمدة اسبوعين منذ بدايتها في 14 يوليو الجاري.

وتقام اليوم التصفية النهائية لمواليد ٢٠٠٢، لتنتهي بذلك الاختبارات، التي بدأت بمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، ثم تلتها اختبارات مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، وأقيمت بعدها اختبارات مواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، وأخيراً اختبارات مواليد ٢٠٠٢.

وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي إقبالاً كبيراً من الاطفال ، الذين كانت لديهم رغبة في الانضمام لصفوف النادي الأهلي.

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وقال فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالأهلي إن الاختبارات كشفت عن العديد من المواهب المميزة التي سيكون لها شأن كبير نظراً لما تمتلكه من إمكانات رائعة.

وأكد أن عملية الاختيار تمت بدقة كبيرة، و لم تكن هناك أي فرصة للمجاملات أو الوساطة، خاصة وان الاختيارات ركزت على أصحاب المهارة والسرعة والقوة البدنية.

ومن المقرر أن تقام اختبارات خاصة لأبناء أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي، يومي السبت والأحد الموافقين ٢٧ و ٢٨ يوليو الجاري بفرع الشيخ زايد، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ و ٣٠ يوليو الجاري بفرع مدينة نصر، بموجب كارنيه النادي.