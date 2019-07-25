رياضة | الزمالك يصعد أزمة رمضان صبحي للفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يصعد أزمة رمضان صبحي للفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك تصعيد أزمة رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم للفيفا للحفاظ على حقوق النادي والتأكيد على عدم قانونية مشاركته في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب ببطولة الدوري.

وجهز مسئولو الزمالك ملف كامل خاص بالقضية للتقدم بشكوى لدى لجنة شئون اللاعبين قبل التصعيد في الفيفا ضد النادي الأهلي.