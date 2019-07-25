رياضة | لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز استعدادا للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز استعدادا للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين صباح اليوم الخميس داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون والتتويج رسميًا بالدوري رقم 41.

واكد لاسارتي للاعبين ان الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدًا امام الزمالك الأحد المقبل في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاثة من اجل إنهاء الموسم بشكل مميز.

وقال لاسارتي للاعبين إن مباراة الزمالك لا تقل اهمية عن مباراة المقاولون خاصة انها بمثابة قمة خاصة، وعلى الجميع التعامل معها بجدية من اجل حسمها وإنهاء المسابقة بشكل قوي يليق بما قدمه بطل الدوري هذا الموسم.

واوضح المدير الفني للاعبيه ان الفريق مطالب بالعمل بقوة خلال الأيام المتبقية؛ لحصد نقاط الفوز على الزمالك وإسعاد الجماهير التي تنتظر الفوز على الزمالك يوم الأحد في الخطوة الاخيرة في دوري 2019-2020.

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وشدد لاسارتي على ان الأفراح التي بدأت بعد حسم الدوري امس رسميًا والفوز على المقاولون 3\1 يجب ان تتوقف تماما ، ليعود الهدوء والتركيز إلى معسكر الفريق من اجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك والوصول باللاعبين إلى اعلي معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية قبل مواجهة الزمالك.

وأعرب مارتن لاسارتي عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري رقم 41 مؤكدا أن الفريق استحق الفوز باللقب هذا الموسم بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من اجل تحقيق الهدف المنشود.

وأوضح أن لاعبي الأهلي قدموا عروضا قوية ومشرفة، مشيرا إلى أنه كان واثقا من الفوز بالدوري، رغم الصعوبات التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم وتأخره في جدول الترتيب مرورا بالزحف نحو القمة، والتربع عليها وحسم اللقب لصالحه.

واضاف : «بذلنا جهدا كبيرا ووضعنا الفوز بالدوري وإسعاد جماهير الأهلي نصب اعيننا، وكانت هناك حالة شديدة من التركيز والرغبة من جميع اللاعبين لتحقيق الهدف بحسم اللقب الغالي وهو ما تحقق بالفعل، و القادم سيكون أفضل لجماهير الأهلي على كافة الأصعدة» .

ووجه لاسارتي الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعمه ومساندته للفريق على كافة الأصعدة، مشيدا بمساندة رئيس النادي للجهاز واللاعبين طوال الموسم، وهو ما كان له دور مهم للغاية في التتويج بلقب الدوري الممتاز رقم 41.