رياضة | سعد سمير يعود من المانيا السبت .. وديانج يواصل برنامجه البدني والتأهيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يعود من المانيا السبت .. وديانج يواصل برنامجه البدني والتأهيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود سعد سمير ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة بعد غدٍ السبت قادمًا من ألمانيا، حيث يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في ألمانيا و يتابع الجهاز الطبي للأهلي معه هاتفيًا كافة التفاصيل الخاصة بسير عملية التأهيل للتعافي من الإصابة، ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع الفريق خلال 3 اسابيع من تاريخ عودته من ألمانيا .

يذكر أن سعد سمير ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي قبل الدخول فى التدريبات الجماعية للفريق وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

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وواصل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه البدني صباح اليوم الخميس في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وخاض اللاعب تدريبات بدنية قوية في إطار البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز ديانج بدنيا وفنيا من خلال البرنامج الموضوع له قبل الدفع به في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.