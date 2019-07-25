رياضة | تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي بعد مباراة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي بعد مباراة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا فى مباراة المقاولون امس يخضعون لتدريبات استشفائية اليوم في معسكر الفريق المغلق ببرج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الاحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الاخيرة من منافسات الدوري العام لموسم 2019-2020.

وكان الأهلي قد توج أمس بلقب الدوري بعد فوزه على المقاولون العرب 3\1 ورفع رصيده إلى النقطة 77 متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه وهو الزمالك.