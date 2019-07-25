رياضة | عبدالحفيظ: أغلقنا صفحة المقاولون.. وتركيزنا بالكامل في "القمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ: أغلقنا صفحة المقاولون.. وتركيزنا بالكامل في "القمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الفوز على المقاولون أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020.

وقال عبد الحفيظ : «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».

واوضح ان مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا وهو ما تم التأكيد عليه فى الحديث مع اللاعبين من اجل تحقيق هدفنا و الفوز فى مباراة الأحد المقبل أمام الزمالك.

واشار مدير الكرة بالأهلي إلى انه يثق في خبرات لاعبي الاهلي وقدرتهم على الفصل تماما بين حسم الدوري رسميًا أمس بعد الفوز على المقاولون 3-1 و لقاء الزمالك الهام والمرتقب والذي كما أكدت يبقى ذا طبيعة خاصة جدًا، مشددًا على ان دوافع اللاعبين والجهاز الفني تظل قوية للغاية لتحقيق الفوز في القمة المقبلة لإنهاء مشوار الدوري بشكل جيد.