رياضة | بعد خسارة الدوري.. تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة الدوري.. تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك رئيس نادي الزمالك، بإسناد المهمة الفنية لفريق الكرة بالنادي لحسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، والذي حقق نجاحات كبيرة مع القلعة الحمراء.

واستقر مسئولو الزمالك على الإطاحة بخالد جلال وجهازه المعاون بعد ضياع بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

وأجرى مسئولو الزمالك اتصالا هاتفيا مع البدري لتحديد موعد لعقد جلسة، لحسم جميع الأمور الخاصة بقيادته للفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن تشمل الجلسة حديث البدري حول منحه جميع الصلاحيات الفنية، وحرية تشكيل الجهاز الفني المعاون، على أن يكون له كل الدعم في المرحلة المقبلة، في انتظار الاتفاق على بعض الخطوط العريضة للتعاقد.

وخسر الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز، أمس الأربعاء، لصالح غريمه الأهلي، الذي عاد من بعيد ليتوج بالدرع الـ41 في تاريخه، والرابع على التوالي، رغم تصدر الفريق الأبيض لمعظم فترات المسابقة هذا الموسم.