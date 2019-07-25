رياضة | خطوة مفاجئة لمانشستر يونايتد تقرب بوجبا من الرحيل لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة لمانشستر يونايتد تقرب بوجبا من الرحيل لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مسئولو مانشستر يونايتد تراجعوا عن موقفهم بالتمسك بالفرنسي بول بوجبا نجم وسط الشياطين الحمر، واقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد اتخاذ اليونايتد خطوات جادة نحو حسم كبرى صفقاته الصيفية.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فأن مانشستر يونايتد بات على بعد أمتار من حسم صفقة انضمام الصربي سافيتش، نجم وسط لاتسيو.

وتابعت الصحيفة الإيطالية:" وكيل سافيتش يتواجد حاليا في مانشستر لحسم الصفقة بشكل رسمي ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة".

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وأضافت الصحيفة، سافيتش سيكلف الشياطين الحمر حوالي 75 مليون يورو، فيما سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات، براتب 5.8 مليون يورو سنويًا.

وفي حال إنهاء صفقة سافيتش سيمسح اليونايتد لبوجبا بالرحيل بعد التعاقد مع بديل قوي ومميز.

ويسعى ريال مدريد الإسباني لضم الدولي الفرنسي بول بوجبا، خاصة وأنه من الصفقات الهامة التي طلبها زيدان.