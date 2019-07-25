الامارات | مدرب العين يوضح حقيقة رفضه عودة عموري لصفوف "الزعيم"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يوضح حقيقة رفضه عودة عموري لصفوف "الزعيم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو عن صمته ونفى رسمياً أن يكون قد أدلى بأي تصريح حول عدم رغبته في عودة اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري" لصفوف الفريق بعد نهاية مشواره مع فريق الهلال السعودي مؤكداً أن ما نسب إليه غير صحيح على الاطلاق، وأنه لم يتحدث اطلاقاً لأي جهة إعلامية حول "عموري" مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللاعب يملك إمكانيات فينة عالية.

ونسب تصريح للمدرب أخيرا ذكر فيه عدم رغبة في التعاقد مع عمر عبدالرحمن "عموري" وأنه يخشى من احتمالية فقدان عموري في أي وقتٍ بسبب معاناة اللاعب المهاري من الإصابات الخطيرة في الآونة الأخيرة.

وقال ليكو في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين اليوم: "بطبيعتي لا أفضل التعامل مع غير الملتزمين بشرف وأخلاقيات مهنتهم ومروجي الأكاذيب وأحرص دائماً على التجاوب مع أسئلة الإعلاميين غير أنني أرفض استخدام اسمي في الترويج للشائعات لأنه تصرف غير أخلاقي ويفقد المؤسسة مصداقيتها وللأسف أنني لا أستطيع القراءة باللغة العربية في الوقت الحالي".

وأضاف المدرب الكرواتي: "اللاعب عمر عبدالرحمن يمتلك إمكانيات فنية عالية، وشخصياً لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية حول عودته إلى قائمة الفريق ولا عن مدى جاهزيته، والعين يمتلك قنواته الإعلامية الرسمية التي ترافق الفريق في كل مكان من أجل نقل الحقائق بشفافية ومصداقية للمهتمين بأخبار هذا النادي الكبير".