بلجيكا تحتفظ بعرش العالم.. والجزائر تحقق القفزة الأكبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر يوليو/تموز الجاري، والذي شهد حفاظ بلجيكا على الصدارة، بينما قفز منتخب الجزائر 28 مركزًا، بعد تتويجه باللقب الإفريقي.

وصعد منتخب البرازيل للوصافة، بعد فوزه بكوبا أمريكا، فيما تراجعت فرنسا للمركز الثالث، بينما احتفظت إنجلترا بالمركز الرابع.

وفي المركز الخامس جاء منتخب أوروجواي، الذي تقدم 3 مراكز، متفوقًا على البرتغال وكرواتيا، كما قفزت كولومبيا 5 مراكز كاملة، إلى المركز الثامن، فيما حل منتخبا إسبانيا والأرجنتين في المركزين التاسع والعاشر.

وفي إفريقيا، صعد المنتخب السنغالي لصدارة التصنيف، بعد تأهله لنهائي كأس الأمم الإفريقية، محتلًا المركز رقم 20 عالميًا، أما بطل القارة منتخب الجزائر، فقد صعد 28 مركزًا، محتلًا المركز الرابع إفريقيًا، والـ40 عالميًا.

أما منتخب مصر فقد صعد 9 مراكز، ليحتل المركز السادس في التصنيف الإفريقي، والـ49 عالميًا.

وفي آسيا حافظ منتخب إيران على صدارة التصنيف، رغم تراجعه 3 مراكز عالميًا، محتلًا المركز 23.

ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب اليابان الذي احتل المركز الثاني، رغم تراجعه 5 مراكز في التصنيف العالمي، محتلًا الترتيب رقم 33، وجاء في المركزين الثالث والرابع كوريا الجنوبية (37) وأستراليا (46).

وشهد المركز الخامس والسادس والسابع، تواجد 3 منتخبات عربية، وهي: قطر الذي تراجع 7 مراكز، محتلًا المركز 62 عالميًا، والإمارات الذي صعد مركزين، محتلًا المركز 65 عالميًا، والسعودية الذي ارتقى مركزا واحدا فقط، محتلًا المركز 68 عالميًا.

ويعتبر منتخب الجزائر، هو الأكثر تحقيقًا للنقاط هذا الشهر برصيد (117 نقطة)، وكذلك هو أكثر فريق قفز في المراكز (28 مركزا)، فيما يعتبر منتخب بوروندي الأكثر هبوطًا برصيد (14 مركزا).

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات على مستوى العالم، كالتالي:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- فرنسا

4- إنجلترا

5- أوروجواي

6- البرتغال

7- كرواتيا

8- كولومبيا

9- إسبانيا

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10- الأرجنتين

تصنيف إفريقيا:

20- السنغال

29- تونس

33- نيجيريا

40- الجزائر

41- المغرب

تصنيف آسيا:

23- إيران

33- اليابان

37- كوريا الجنوبية

46- أستراليا

62- قطر

تصنيف المنتخبات العربية:

29- تونس

40- الجزائر

41 - المغرب

49- مصر

62- قطر