السنغال تحافظ على صدارة قائمة منتخبات افريقيا فى تصنيف الفيفا

حافظ منتخب السنغال على صدارة قائمة المنتخبات الأفريقية فى التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى. وتقدم منتخب السنغال "مركزين" فى تصنيف الفيفا ليحتل المركز ال 20 عالمياً، بينما احتفظ منتخب تونس بالمركز الثانى فى قائمة المنتخبات الأفريقية، رغم تراجعه 4 مراكز ليحتل المركز ال 29 عالمياً. أما نيجيريا التى ظفرت ببرونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية فقد تقدمت 12 مركزاً لتصبح فى المركز 33، وظلت المغرب رابعة بعدما تقدمت 6 مراكز وتصبح بالمركز 41 عالمياً. جدير بالذكر أن منتخب مصر قفز 9 مراكز "دفعة واحدة" فى التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليحتل المركز ال 49 عالمياً. وحقق منتخب مصر 3 انتصارات متتالية في الدور الاول في بطولة كأس الامم الافريقية على حساب زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا. وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري من دور ال 16 عقب الهزيمة أمام جنوب افريقيا بهدف دون مقابل. تصنيف الفيفا منتخب السنغال السنغال الفيفا Advertisements اخبار تصنيف الفيفا الموضوعات المتعلقة الأرجنتين وكولومبيا يقتحمان قائمة العشرة الأوائل فى تصنيف الفيفا الخميس، 25 يوليه 2019 10:36 ص كأس أمم أفريقيا يقفز بمنتخب الجزائر 28 مركزاً فى تصنيف الفيفا الخميس، 25 يوليه 2019 10:24 ص منتخب مصر يقفز 9 مراكز فى تصنيف الفيفا الخميس، 25 يوليه 2019 10:14 ص مجموعة مصر.. الكونغو تتفوق على الفراعنة بتصنيف الفيفا وزيمبابوى الأضعف الجمعة، 14 يونيو 2019 11:10 ص

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