منتخب مصر سادس أفريقيا في التصنيف الشهري للفيفا

إحتل المنتخب المصري الأول لكرة القدم المركز 49 على العالم في التصنيف الشهري الجديد الذي أعلنه الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

الفراعنة تقدمة 9 مراكز دفعة واحدة عن التصنيف الشهري السابق ليتواجد منتخبنا في المركز السادس على مستوى القارة الأفريقية.

المنتخب السنغالي واصل تصدره لمنتخبات القارة السمراء، رغم خسارته لقب أمم إفريقيا في المباراة النهائية على يد الجزائر بهدف دون رد.

وجاء ترتيب المنتخبات الأفريقية العشر الأوائل كالتالي :

1- السنغال (20)

2- تونس (29)

3- نيجيريا (33)

4- الجزائر (40)

5- المغرب (41)

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6- مصر (49)

7- غانا (50)

8- الكاميرون (53)

9- الكونغو الديموقراطية (56)

10- كوت ديفوار (57)

وجمع منتخب مصر، الذي ودع على ملعبه كأس إفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، 47 نقطة في تصنيف فيفا منذ 14 يونيو الماضي موعد آخر إصدار للتصنيف قبل يوم الخميس.

تواجد منتخب مصر ضمن أول 10 منتخبات إفريقية في التصنيف يجعلها على رأس مجموعة في المرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022.