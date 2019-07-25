نيتو يوضح علاقته بتير شتيجن في برشلونة

يستمتع البرازيلي نيتو، حارس مرمى برشلونة الجديد، بأيامه الأولى مع الفريق الكتالوني، مؤكدًا أن منافسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ساعده على الاستقرار في النادي.

وقال نيتو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "لدي علاقة جيدة مع تير شتيجن، هو محترف للغاية، ويساعدني كثيرًا".

وأضاف "على الرغم من أنني هنا منذ فترة قصيرة، إلا أنني أشعر بالفعل أنني تكيفت جيدًا.. أستمتع بكوني جزءًا من المجموعة".

ولعب نيتو أول مباراة له بقميص برشلونة، عندما شارك كبديل في الشوط الثاني ضد تشيلسي، معلقًا "لقد كانت لحظة فخر باللعب مع برشلونة، وعلى الرغم من النتيجة، شعرت بالارتياح".

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وخسر برشلونة أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية.

وأوضح الحارس البرازيلي "هناك منافسة على مركز حراسة المرمى، مثلما هو الحال في كل المراكز".

وأتم نيتو "أريد أن أصنع قصتي الخاصة هنا.. وأركز على ما أحتاج إلى فعله لتحقيق ذلك".