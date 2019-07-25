شكرا لقرائتكم خناقة أمير عزمى وأيمن حافظ تضرب الزمالك قبل القمة.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطاح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بالثنائى أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد بالفريق الكروى الأول، وأيمن حافظ مدير الكرة من صفوف القلعة البيضاء قبل أيام قليلة من مباراة القمة.

وعلم "الخليج 365" أن خناقة تمت بين الثنائى أدت إلى اشتباكهما بالأيدى قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف لهدف فى المواجهة، التى أقيمت بملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.

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وحصل "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة للخناقة التى جربت بين الثنائى، حيث جاءت عقب اشتعال أزمة كابتن الفريق حازم إمام من جديد قبل مواجهة الإسماعيلى، فبعدما قام خالد جلال وأمير عزمى بتهدئة اللاعب المستبعد من المباراة، فوجئا بقرار رئيس الزمالك باستبعاده من القائمة نهائيا، وهو ما جعل أمير عزمى يواجه مدير الكرة عن سبب نقل الأزمة قبل مباراة هامة (الإسماعيلى) لرئيس النادى، بالرغم من احتوائها، وهو الأمر إلى رد عليه أيمن حافظ: "أيوة يالا أنا قلت لمرتضى منصور"، ليرد المدرب المساعد: "أنت بتقولى أنا يالا" ليشتبكا سويا، حيث انهال مدير الكرة بألفاظ خارجة أدت إلى تعدى أمير عزمى بالضرب على أيمن حافظ، الذى بأدلة إلقاء زجاجات المياه وغيرها وسط حالة من الذعر أصابت الجميع داخل المعسكر قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك والإسماعيلى، ليقرر رئيس الزمالك استبعادهما من المباراة والفريق نهائيًا.

وحاول الزمالك التعتيم على الأمة، إلا أن غياب الثنائى عن الفريق فى المباراة تحديدا بين الشطين أدى إلى اجتهادات عديدة وتسببت فى تسريب أنباء إقالتهما قبل تأكيد الخبر بشكل نهائى.