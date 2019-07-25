شكرا لقرائتكم منع أحفاد الفراعنة من السوشيال ميديا للتركيز فى كأس العالم لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد، أنه تم منع اللاعبين عن السوشيال ميديا من أجل التركيز فى منافسات كأس العالم المقام فى إسبانيا.

وأوضح محروس فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه طالب اللاعبين بالابتعاد عن السوشيال ميديا من أول يوم فى البطولة من أجل فرض التركيز وعدم تشتت الأذهان.

ويواجه منتخب شباب اليد مع نظيره النرويجى فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا، فى السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، على أن يتأهل بعد الفوز إلى المربع الذهبى.

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32، ثم يتأهل على حساب على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 إلى ربع النهائي

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.