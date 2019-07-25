شكرا لقرائتكم 10 صور تلخص فرحة لاعبى الأهلى بالدورى الأغلى فى التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت فرحة جنونية على لاعبي الأهلي عقب انتهاء مباراتهم ضد المقاولون العرب، والتي جمعتهما أمس في الجولة 33 ، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تتويج الاهلي جاء بعد مشقة وعناء وبفارق كبير في النقاط عن منافسه التقليدي الزمالك، الذي كان يتربع على قمة الدوري بفارق 13 نقطة عن الأهلي ، قبل أن يتمكن الأهلي من تقليل الفارق والعودة من بعيد وتحقيق اللقب الأصعب في تاريخ الكرة المصرية.

وهناك 4 فرق سارت على درب الاهلي في التتويج بلقب الدوري وهم قادمون من بعيد وبفارق كبير عن منافسيهم وحققوا المفاجأة بالفوز باللقب الغالي، وحافظوا على حظوظ فريقهم في التتويج بالدوري أو كسر استحواذ فريق آخر عليه.

ونرصد أبرز 10 صور تلخص احتفالات اللاعبين الجنونية













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