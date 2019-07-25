شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد وأماكن الكشف الطبى للحكام قبل الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن مواعيد وأماكن الكشف الطبى للحكام، والتي سيبدأ إجراؤها قبل إنطلاق مسابقة الدوري العام وتم تقسيمهم علي محافظتي القاهرة والغربية للموسم المقبل .

وقال الدكتورعزب حجاج، مدير اللجنة، أنه تقرر خضوع حكام الدرجة الأولى للكشف الطبى فى القاهرة، بينما سيخضع حكام الدرجتين الثانية والثالثة فى المستشفى الجامعة التابع لها كل حكم.

وجاءت المواعيد كالتالى:

٢٩ يوليو .. حكام قنا والبحر الاحمر وأسيوط والوادي الجديد الكشف بالقاهرة وحكام الدقهلية في طنطا.

٣٠ يوليو .. يكشف حكام المنيا والأقصر وسوهاج بالقاهرة والشرقية والمنوفيهةبالغربية.

٣١ يوليو .. يكشف حكام الجيزه وأسوان بالقاهرة وحكام الغربيه بالغربية.

Advertisements

١ أغسطس .. يكشف حكام الجيزه والسويس بالقاهره وحكام البحيرة ودمياط بالغربية.

٤ أغسطس يكشف حكام الاسماعيليه والقليوبيه بالقاهره وحكام الاسكندرية بالغربية.

٥ أغسطس يكشف حكام بورسعيد وسيناء بالقاهره وحكام مرسي مطروح وكفر الشيخ بالغربية.

٧ أغسطس يكشف حكام القاهره بمركز الطب الرياضي باستاد القاهرة.

١٨و١٩ يكشف حكام القاهره في إستاد القاهره وحكام طنطا بالغربية.