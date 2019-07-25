شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد بالزى الأبيض أمام النرويج فى ربع نهائى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ورئيس بعثة الشباب فى كأس العالم فى إسبانيا، إن منتخب مصر لكرة اليد، سيرتدي الزى "الأبيض فى أبيض" أمام النرويج التى ستظهر باللون الأحمر.

ويلتقى منتخب شباب اليد نظيره النرويجى فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا، فى السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، حيث يأمل أحفاد الفراعنة الوصول إلى المربع الذهبى.

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32، وتأهل منتخب إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.