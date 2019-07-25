شكرا لقرائتكم ثنائى بيراميدز يجدد صراع الصفقات بين الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجدد صراع الصفقات بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، ففى الوقت الذى يطلب فيه الأهلى الحصول على خدمات محمد مجدى قفشة صانع ألعاب بيراميدز ومعه نبيل دونجا لاعب الوسط الدفاعين يرفض غريمه الزمالك الاستسلام ويكثف مفاوضاته للظفر بخدمات الثنائى.

حقق النادى الأهلى لقب بطولة الدورى رقم 41 فى تاريخه بعدما حسم الصراع مع الزمالك، بعدما حقق الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من منافسات المسابقة.

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كان الأهلى قد طلب الثنائى قفشة ورجب بكار من بيراميدز لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعثر مفاوضاته لضم على جبر خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ولكن تمسك إدارة بيراميدز ببقاء بكار وعدم التفريط فيه دفع إدارة الأهلى للتفكير فى ضم دونجا بجانب قفشة.

فيما يحاول الزمالك إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز من شأنها الحصول على لاعبين من صفوفه، ورشح أكثر من لاعب فى مقدمتهما قفشة ودونجا وعمر جابر، خاصة أن الأخير رحب بالعودة إلى القلعة البيضاء فى الصيف الحالى.

ونجح الأهلى فى صم المالى أليو ديانج، كما نجح فى تمديد إعارة لاعبه رمضان صبحى من نادى هيدرسيفلد الإنجليزى.