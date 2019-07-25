شكرا لقرائتكم رئيس بعثة منتخب الشباب لكرة اليد يعلن موعد وصول أحفاد الفراعنة لملعب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم فى إسبانيا، موعد تحرك الفريق إلى صالة أس ترافير ساس، التى ستستضيف لقاء منتخب شباب اليد ضد النرويج، حيث يتحرك فى تمام الخامسة مساءا قبل بدء اللقاء بما يقرب من ساعتين .

ويلتقى منتخب شباب اليد ضد النرويج فى تمام السابعة إلا ربع مساء.

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وحقق منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32، ثم تأهل إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.