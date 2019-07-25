بعد الفوز بالدوري.. قصف جبهة من ثلاثي الأهلي لـ’’مرتضى منصور ونجله‘‘

كتب: ضياء السقا

حقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد فاز، مساء الأربعاء، على الإسماعيلي، بملعب بتروسبورت، بثلاثة أهداف لهدف.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك الأحد المقبل.

عبد الحفيظ يسخر من مرتضى

من جانبه، سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مرتضى منصور رئيس الزمالك، قائلا: "أخدنا الدوري يا بيه، وهقولها تاني أخدنا الدوري يا بيه، وهي دي روح النادي الأهلي، وأنا مسامح أي حد زعلني , و هذا ألذ دوري للأهلي وكان محسوم لنا من 6 شهور".

واشتهر منصور، بجملة "يا بيه"، مما دفع عبد الحفيظ لاستخدامها، للسخرية من رئيس الزمالك.

ووجه "عبد الحفيظ " في تصريحات بعد مباراة المقاولون، التهنئة إلى اللاعبين بعد الفوز ببطولة الدوري.

عاشور يسخر من أمير

وفي سياق متصل، عبر حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، عن فرحته بالتتويج بلقب الدوري ال 41 في تاريخ النادي , وأكد في تصريحات لقناة "أون سبورت"، بعد الفوز على المقاولون، أن المارد الأحمر دائمًا ما يكون رقم واحد .

وتابع عاشور : "أين من كان يقول إن الزمالك المنافس الوحيد له في الدورى هذا الموسم هو نادى بيراميدز وان إحنا بننافس على الهبوط "انتوا فين"؟".

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وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، قد قال في تصريحات سابقة، إن نادي بيراميدز هو المنافس الأول لفريقه على لقب الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم.

واحتفلت جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بكابتن الفريق حسام عاشور بعد تحقيقه أرقاما قياسية وفوزه بـ 12 لقب دوري، متساويا مع الزمالك.

مرتجي يسخر من الزمالك

من ناحية أخرى، سخر خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من الزمالك، بعد فوز الأحمر بالدوري.

ونشر مرتجي على حسابه بالفيس بوك صورة لـ"طبق بليلة" معلقاً: "أحلى فطار لأعظم جمهور فى الكون، الدورى فى الجزيرة".

وكان ألتراس أهلاوي، قد أطلقوا هتافهم الشهير هذا الموسم، وهو: "كدا كدا يا زمالك الدوري فالجزيرة .. عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة".

ورفع الأهلي رصيده لـ 77 في الصدارة، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

وسيواجه الأهلي، غريمه الزمالك، في الثامنة مساء الأحد المقبل، في القمة 118، في الجولة الأخيرة من الدوري.