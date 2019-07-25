الانتهاء من تطوير ملعب كرة القدم القانونى بمركز شباب الواسطى بأسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت فعاليات تطوير ملعب كرة القدم القانونى بمركز شباب الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، استكمالا لأعمال تطوير الملاعب على مستوى الجمهورية بملف ملاعب النجيل الصناعى داخل المراكز وتنفيذا لخطة تحديث مراكز الشباب. النجيل الصناعى المستخدم فى الملاعب من أجود الخامات المستخدمة دولياً، ويتم تزويد الملاعب بالأضواء الكاشفة المطابقة للمواصفات الدولية، فضلا عن إحاطتها بالأسوار المتميزة التى تتضمن الجودة العالية والمظهر الجمالى . Advertisements يأتى ذلك فى إطار السعى لتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب فى جميع المحافظات، بما يجعل تلك المراكز جاذبة للنشء والشباب لممارسة كرة القدم.

مركز شباب الواسطى



الواسطى



تطوير مركز الشباب

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