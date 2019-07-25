شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس يمنع شباب اليد عن السوشيال ميديا فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق محروس، المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد، منع اللاعبين عن السوشيال ميديا من أجل التركيز فى منافسات كأس العالم بإسبانيا.

وقال محروس، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه طالب اللاعبين بالابتعاد عن السوشيال ميديا من أول أيام البطولة لفرض التركيز وعدم تشتت الأذهان.

ويلتقى منتخب شباب اليد، فى السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، مع النرويج فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا للوصول إلى المربع الذهبى.

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 .

وحقق منتخب شباب اليد نتائج مذهلة فى الدور الأول بالمونديال، بدأت بالفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، والفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.