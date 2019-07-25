شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ثنائى بيراميدز يشعلان الصراع بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد صراع الصفقات بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيكون بطل الصراع هذا الصيف ثنائى نادى بيراميدز.

وفاز النادى الأهلى بلقب الدورى رقم 41 فى تاريخه بعدما حسم الصراع مع الزمالك، بعدما حقق الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من منافسات المسابقة.

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وأعلن نادى بيراميدز وجود تعاون مع الأهلى فى ملف الصفقات خلال الفترة الحالية، بجانب وجود تعاون مسبق مع نادى الزمالك.

ونجح الأهلى فى ضم المالى أليو ديانج، كما نجح فى تمديد إعارة لاعبه رمضان صبحى من نادى هيدرسيفلد الإنجليزى،فى حين حصل الزمالك على خدمات المغربى أشرف بن شرقى من الهلال السعودى، وكريم بامبو فى صفقة انتقال حر.

لمعرفة ثنائى بيراميدز الذى يتمنى الأهلى والزمالك ضمهما اضغط هنا