شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يرتدون "أبيض × أبيض" أمام النرويج فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوص منتخب شباب اليد مباراة قوية، فى السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، أمام النرويج فى ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا للوصول إلى المربع الذهبى.

وأكد مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الشباب فى كأس العالم بإسبانيا، ارتداء فراعنة اليد الزى "الأبيض فى أبيض" أمام النرويج.

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.