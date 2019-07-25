شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمود علام المدير التنفيذى السابق للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل اللواء محمود علام، المدير التنفيذى السابق للأهلي، وعمل اللواء محمود علام مديراً تنفيذياً للأهلي لعدة سنوات طويلة، وكان بمثابة نموذج رائع للأخلاص والتفانى فى العمل. ومن المقرر أن تشييع الجنازة من مسجد عمر مكرم ظهر اليوم الخميس.

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