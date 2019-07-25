شكرا لقرائتكم خبر عن بـ7 أهداف و7 أسيست .. على معلول "قمر 14" فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرون للغاية اللاعبون الأجانب الذين ارتدوا قميص الأهلى، ولكن قليلين من تركوا بصمات لا تنسى داخل جدران القلعة الحمراء، بعضهم تشعر وكأنه ولد فى القاهرة وترعرع بين جنبات مختار التتش، وأصبح جنديا فى الكتيبة الأهلاوى يلبى النداء متى يحتاجه المارد الأحمر حتى صنع قصة عشق مع جماهير الأهلى تخطت الحدود، الدولى التونسى على معلول يستحق لقب رجل هذا الموسم بعدما لعب دور البطولة فى تتويج الأهلى ببطولة الدورى رقم 41 فى تاريخ القلعة الأهلاوية.

علي معلول، الذى لم يكتف بتصدره قائمة هدافى الفريق برصيد سبعة أهداف، لكنه فرض نفسه على قائمة صناع الأهداف والتمريرات الحاسمة لينفرد بلقب «ملك الأسيسيت» فى الأهلي بعدما نجح فى صناعة سبعة أهداف على مدار 25 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم.

وجاء الدولى الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق فى المركز الثانى فى صناعة أهداف القلعة الحمراء فى بطولة الدورى هذا الموسم ونجح في صناعة ستة أهداف.

واحتل رمضان صبحى ووليد سليمان والسولية وناصر ماهر ومروان محسن المركز الثالث وصنع كل واحد منهم هدفين.

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وكان نجوم الأهلي قد نجحوا في زيارة شباك المنافسين «55» مرة خلال مباريات الدورى هذا الموسم، وشارك «20» لاعبا من مختلف المراكز في تسجيل الأهداف.

وفاز الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالى، بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الأسبوع رقم 33 للبطولة، ليحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأسبوع، دون انتظار لنتيجة لقائه مع الزمالك الأسبوع المقبل.