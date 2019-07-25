شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة النرويج.. تعرف على مشوار شباب اليد فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المصرية المتابعة لكرة اليد لقاء منتخب الشباب، المقرر له السابعة إلا الربع مساء اليوم الخميس، أمام النرويج فى إطار دور ربع النهائى.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بشغف فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الفراعنة فى الدور الأول بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات و تخطى دور ال16.

وحقق شباب الفراعنة نتائج مذهلة فى هذه البطولة قبل مواجهة صربيا وهى:

- الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17

Advertisements

- الفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30

- الفوز على السويد 32 /22

- الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36

- الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 فى ختام الدور الأول

- الفوز على صربيا 30 /29 فى دور الـ16 .