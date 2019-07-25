شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى محمود علام المدير التنفيذى السابق للنادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى وقطاعات النادي، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمود علام المدير التنفيذى الأسبق للنادى الذى توفى اليوم الخميس، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
وتوفى منذ قليل اللواء محمود علام، المدير التنفيذى السابق للأهلي، وعمل اللواء محمود علام مديراً تنفيذياً للأهلي لعدة سنوات طويلة، وكان بمثابة نموذج رائع للأخلاص والتفانى فى العمل.
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