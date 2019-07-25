شكرا لقرائتكم خبر عن 200 دولار مكافأة منتخب شباب اليد بعد التأهل لربع نهائى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بإسبانيا، صرف 200 دولار لكل لاعب وفرد بالجهاز الفنى بعد التأهل إلى ربع النهائى بناءً على توصية مجلس الاتحاد.

و تأهل منتخب شباب اليد للدور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16، ليلتقى النرويج مساء اليوم .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.