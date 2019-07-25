رياضة | برشلونة يحسم موقفه النهائي في صفقة نيمار بفرمان ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم موقفه النهائي في صفقة نيمار بفرمان ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني، موقفهم بشكل نهائي من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، أن برشلونة لن يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، الا في حالة وحيدة فقط، وهي قيام باريس بعرض اللاعب للبيع، خاصة وأن إدارة البلوجرانا لاتريد الدخول في أزمة جديدة مع فريق العاصمة الفرنسية".

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وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة ليس على إستعداد لدفع مبلغ كبير جداً من أجل التوقيع مع نيمار , ومن المرجح فقط أن يدرج النادي الكتلوني أحد لاعبيه بالإضافة الى مبلغ من المال .

وواصلت الصحيفة، البارسا لم يقم بالتواصل مع اللاعب أو والده كما تردد، وهناك عدة أندية ترغب بالحصول على خدمات نيمار أبرزها يوفنتوس , ريال مدريد , مانشستر يونايتد.