رياضة | جماهير الهلال تطالب بعودة "عموري" للزعيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الهلال تطالب بعودة "عموري" للزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت جماهير نادي الهلال السعودي عدة هاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالبت فيها من إدارة النادي السعودي التراجع عن موقفها، بشأن وقف المفاوضات مع النجم الدولي الإماراتي "عمر عبد الرحمن عموري".

وكانت هاشتاجات #الوليد_مطلبنا_عموري، وكذلك #بن_نافل_وافق، هي الأكثر إنتشارًا بين جماهير الزعيم خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، وعرب خلالها عدد كبير من جماهير الهلال عن رغبته الشديدة في عودة عموري لصفوف الهلال من جديد قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

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ويذكر بأن نادي الهلال السعودي كان قد أعلن في بيان رسمي له في وقت سابق من هذا الشهر، عن وقف المفاوضات بصورة نهائية مع اللاعب "عمر عبد الرحمن عموري"، وذلك بسبب مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في المطالب المادية ورفضه العروض المقدمة من الإدارة لتجديد العقد.