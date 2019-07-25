رياضة | المعلق الرياضي "رامي بهجت" لموقع الخليج 365 الرياضي: الدوري المصري "قوي".. وهذا كل ما يحتاجه لمنافسة الدوريات العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعلق الرياضي "رامي بهجت" لموقع الخليج 365 الرياضي: الدوري المصري "قوي".. وهذا كل ما يحتاجه لمنافسة الدوريات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المعلق الرياضي الدكتور "رامي بهجت"، بأن الدوري المصري في نسخته الحالية كان قوي للغاية، وشهد منافسة بين ثلاث فرق لأول مرة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى كون نادي بيراميدز قد أضاف روح جديدة للدوري هذا العام، وكان لديه بعض اللاعبين المميزين، على رأسهم الدوري البرازيلي كينو.

وأوضح "بهجت" في حديثه لموقع الخليج 365 الرياضي، بأنه كان يتمنى لو تم إنهاء بطولة الدوري قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، ولكن في نهاية الأمر كانت وجهة نظر إتحاد الكرة هي تأجيل المسابقة لبعد البطولة، وهو من يتحمل نتيجة ذلك، وبالفعل تحملوا المسؤولية وأعلنوا عن إستقالتهم من مناصبهم فور إنتهاء البطولة.

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وعن المقومات التي يحتاجها إليها الدوري المصري حتي يستطيع منافسة الدوريات العالمية، قال المعلق الرياضي "رامي بهجت"، بأن الأموال قد أصبحت أساس كرة القدم في الوقت الحالي، ووجود المستثمرين في الأندية وشراء لاعبين عالميين هو أهم ما يميز بعض الدوريات العربية كالدوري السعودي أو حتى الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والفرنسي في وجود مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بالترتيب.

وأكمل "بهجت" حديثه للفجر ليؤكد بأن الدوري المصري كذلك يحتاج إلى التعاقد مع مدربين مميزين لقيادة بعض الفرق في الموسم الجديد، وكذلك ضرورة وجود "دوري منتظم" بمواعيد محددة ومعروفة مسبقًا حتى تخرج المسابقة بأفضل شكل ممكن.

وعن سباق المنافسة في الموسم الحالي، وهل بعد تعادل الزمالك في الجولة الماضية أمام الجونة، قد حسم الدوري بشكل رسمي للأهلي؟، أجاب الكابتن "رامي بهجت"، ليؤكد بأن الأهلي لن يفرط في هذه الفرصة وأن بطولة الدوري قد حسمت لصالح المارد الأحمر بنسبة تفوق ال90%.