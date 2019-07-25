رياضة | المغرب تستضيف قرعة البطولة العربية السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تستضيف قرعة البطولة العربية السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف المغرب السبت المقبل، قرعة البطولة العربية للأندية لكرة القدم، والمطلق عليها اسم محمد السادس ملك المغرب بمشاركة 32 ناديا على المستوى العربي.

ويشارك في البطولة من مصر كلا من الاتحاد السكندري، والإسماعيلي، حيث يحضر مراسم إجراء قرعة البطولة عبد الجليل إمام مدير الكرة كممثلا عن الاتحاد السكندري، على أن يتواجد مندوبا للدراويش، بالقرعة.