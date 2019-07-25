رياضة | اتحاد الكرة يقرر قيد 30 لاعبا في قائمة الموسم الجديد.. ومعاملة لاعب شمال أفريقيا كمحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يقرر قيد 30 لاعبا في قائمة الموسم الجديد.. ومعاملة لاعب شمال أفريقيا كمحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعمالها اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، بعض القرارت الخاصة بموقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الجديد.

واستقرت الجبلاية في السماح لكل ناد بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى.

وقرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمته، وعدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا سن الثلاثين عاما.