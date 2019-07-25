رياضة | خاص..الأمن يوافق على حضور الجماهير مباريات الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص..الأمن يوافق على حضور الجماهير مباريات الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي، خطابا رسميا من الجهات الأمنية تفيد بالموافقة على حضور الجماهير لمباريات الدوري العام بالموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" إن الجبلاية، تلقت موافقة رسمية بحضور نسبة لابأس بها من الجماهير لمباريات الموسم المقبل.

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