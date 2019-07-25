رياضة | خاص..الأمن يوافق على حضور الجماهير مباريات الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص..الأمن يوافق على حضور الجماهير مباريات الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي، خطابا رسميا من الجهات الأمنية تفيد بالموافقة على حضور الجماهير لمباريات الدوري العام بالموسم الجديد.
وقال مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" إن الجبلاية، تلقت موافقة رسمية بحضور نسبة لابأس بها من الجماهير لمباريات الموسم المقبل.
وأضاف المصدر، "اللواء ثروت سويلم، أجرى عدة مشاورات مع الجهات الأمنية بالساعات الماضية وعقب إنتهاء بطولة الأمم الإفريقية، لإقناعهم بتأمين المباريات بالمسابقة".
واختتم المصدر، "الأمن وافق على الحضور الجماهيري، عقب المظهر الحضاري التي تواجدت عليه الجماهير ببطولة الأمم الإفريقية".
وكانت مصر استضافة البطولة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتوج بها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه.